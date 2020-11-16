Ботанический сад напоминает, что в рамках «Бала хризантем» работает выставка хризантем и продлится она до 21 ноября. В этом году «Бал хризантем» проходит в формате экскурсий с фотосессиями. Группы формируются каждый час с 10:00 до 15:00. Продолжительность прогулки 1 час, стоимость 100 руб.

По данным пресс-службы Ботанического сада, сейчас на выставке хризантем появились новые арт-объекты. Выставка хризантем продлится до 21 ноября включительно. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 8443-41-60-11.

https://www.instagram.com/p/CHo88vzps0d/