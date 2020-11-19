Билайн запускает для своих абонентов в Волгоградской области и других регионах России новую услугу «Кто звонит»: теперь получить информацию о входящем звонке с неизвестного номера можно сразу же во время вызова. Название компании, категория деятельности организации или предупреждение о спаме будет отражаться у подключивших услугу пользователей в момент поступления звонка, если номер есть в базе. При этом автоматической блокировки входящих не происходит – абонент сам решает, отвечать на такой звонок или нет.

Чтобы пользоваться услугой не нужно устанавливать какое-либо приложение или давать права доступа к телефонной книге и журналу звонков. Сервис не требует наличия интернета. При предоставлении этой услуги Билайн не осуществляет обработку персональных данных пользователя и не отслеживает поступающие ему звонки.

База с телефонными номерами и информацией о них хранится в системах Билайн и обновляется ежедневно, все номера проходят тщательную модерацию. В ближайшем будущем в специальном разделе на портале оператора пользователи смогут получить более подробную информацию о конкретном номере, а также оставить обратную связь.

Воспользоваться услугой могут владельцы смартфонов с операционной системой Android или iOS*. Стоимость услуги составляет 3 рубля в сутки. Более подробная информация на https://beeline.ru/ktozvonit