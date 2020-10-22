В ближайшую субботу в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» вновь пройдет мероприятие по высадке саженцев деревьев. К участию в посадке приглашаются все желающие.

По данным пресс-служба парка, мероприятие состоится в субботу 24 октября 2020 года. В этот день на территории природного парка планируют высадить саженцы дубов и клена.

Запись по ссылке https://forms.gle/kyJAD6ajXrjpxLGT8.

Количество мест ограничено.

Место сбора:

24 октября в 9:50 отправляемся от пл. В.И. Ленина г. Волгограда.

Для тех, у кого нет автомобиля будет организован проезд к месту посадки и обратно (запись по ссылке https://forms.gle/kyJAD6ajXrjpxLGT8).

Для тех, кто планирует приехать на собственном транспорте, ждем в 10:30 на повороте на х. Лебяжья Поляна автодороги Средняя Ахтуба – Краснослободск.

С собой необходимо взять лопату, ведро для полива и хорошее настроение.

Маски и перчатки обязательны!

При посадке будет проведен контроль температуры тела пассажиров.

С учетом Постановления Губернатора Волгоградской области, рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом территории посадки в 5 гектар, предлагается особый формат участия. Подробности после регистрации или по телефону +7(905)433-07-40

Важно!

К участию не допускаются:

— люди старше 65 лет.

— с симптомами ОРЗ, ОРВИ, повышенной температуре тела — 37,2°С и выше

— без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)

— лица, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также лица, соблюдающие режим самоизоляции до получения результатов на CОVID-19.

Возможны различные изменения!

Спасибо за понимание!

Берегите себя и своих близких!