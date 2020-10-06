Мероприятие в рамках акции по озеленению общественных пространств «Зеленая волна» провели члены молодежного и рабочего советов совместно с руководством предприятия. Заводчане выкопали лунки, высадили кустарники, присыпали их корневую систему плодородной почвой и провели полив.

— Сорт и расположение растений нам подсказали в компании, которая занимается благоустройством территории вокруг ДК, — рассказала региональный менеджер ЦСП РУСАЛа в Волгограде Ольга Кагарманова.

Кустарники гармонично вписались в новую парковую зону. Они вытянулись в одну линию, образовав небольшую аллею, прогуливаясь по которой можно не только наслаждаться пышными красивыми цветами кустарника, но и приятным ароматом.

По словам директора ДК Наталья Помазановой, не только коллектив, но и жители района не скупятся на слова благодарности компании РУСАЛ за позитивные изменения, которые происходят с этим учреждением культуры.

— Мы всегда рады помочь сделать наш Тракторозаводской район более комфортным для его жителей, — отметил депутат гордумы, генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев.- Улучшение условий жизни в регионах присутствия – одна из ключевых целей РУСАЛа с момента основания компании.

Экологический марафон «Зеленая волна» проходит с 2017 года в рамках социальной программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ. Помимо акций по высадке деревьев, марафон также включает в себя конкурс проектов по озеленению и экопросвещению, экологические субботники, лекции и семинары, тематические мастер-классы и многое другое.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.