Несмотря на осень волгоградцам по-прежнему не рекомендуют посещать леса. Это связанно с сохранением на территории региона высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах. Запрет на посещение лесов продлили до 8 ноября. До этой даты будет действовать ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. В связи с этим Облкомприроды настоятельно рекомендует гражданам до окончания действия режима воздержаться от посещения лесов.

В настоящее время усилено патрулирование лесных территорий оперативными группами из сотрудников лесничеств и комитета. Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность. В случае обнаружения возгораний, необходимо незамедлительно сообщить по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: 8(8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.