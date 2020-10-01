Согласно федеральному закону N 496-ФЗ от 27.12.2019 с 24.09.2020 в силу вступили новые правила поверки приборов учета холодного и горячего водоснабжения. Теперь единственное законное подтверждение поверки счетчиков – электронная регистрация поверки на сайте ФГИС «Аршин». Бумажные свидетельства сохраняют юридическую силу до указанного в них срока очередной поверки, а вот следующую поверку уже нужно будет проходить по новым правилам.

Перед поверкой счетчиков абоненту необходимо удостовериться в наличии аккредитации у поверителя. Список аккредитованных организаций размещен на сайте Федеральной службы по аккредитации — fsa.gov.ru. Найти его можно в разделе: Технологичность – Электронные реестры –– Реестр аккредитованных лиц – Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений. Поверка счетчика организацией, не имеющей аккредитации, является недействительной.

После поверки прибора учета в течение суток поверитель должен внести данные о результатах поверки в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика получит доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех. Абонент вправе потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись о поверке в реестре. Таким образом он получит подтверждение поверки прибора учета и будет информирован о дате следующей поверки.

Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ считаются недействительными. При этом по желанию абонента бумажные свидетельства продолжат выдавать, но они будут носить только информационный характер.

Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции абонентам дали отсрочку по поверке приборов учета до конца 2020 года. Поверку счетчиков можно сделать не четко по графику, а в любой другой день. Если же до конца года поверка не будет сделана, то с 1 января 2021 года потребление ресурса будет рассчитываться по нормативам, т.к. счетчик без поверки будет считаться нерабочим.