Если вы любите домашнюю выпечку, а также готовить, то обязательно попробуйте и этот вариант приготовления. К тому же данный вариант предлагает вам не один способ, а сразу несколько. Тесто по этому рецепту получиться всегда.
Итак, рецепт очень прост:
100 гр размягченного сливочного масла или маргарина для выпечки;
2 яйца;
250 мл молока (можно 50\50 — вода\молоко);
600 гр муки (может чуть больше);
50 гр сахара;
8 гр быстродействующих дрожжей;
пол чайной ложки соли.
Замешиваем тесто и даем подняться несколько раз, после чего уже приступаем к приготовлению.
Это для не совсем сладкого теста, которое подойдет для пирожков, пирогов и даже пиццы. А вот если вы хотите сделать сладкие булочки добавьте уже 100 гр сахара и 2 пакетика ванилина, получаться сдобные ванильные булочки.
Если же вы хотите сделать тесто пряным уменьшаем количество сахара до двух столовых ложек, увеличиваем количество соли до 1 чайной ложки и добавляем куркуму и сладкую паприку по щепотке или две на вкус. И вуаля можем печь из него хоть пиццу, хоть пироги с несладкой начинкой.
А ещё можно сделать черные булочки для бургеров. Для этого в тесто добавляем 20 измельченных таблеток активированного угля и та-дам у вас уже черное тесто.
В общем варианты есть. Готовим легко и непринужденно и включаем фантазию для оформления вашей вкусной выпечки. Приятно вам!!!