Если вы любите домашнюю выпечку, а также готовить, то обязательно попробуйте и этот вариант приготовления. К тому же данный вариант предлагает вам не один способ, а сразу несколько. Тесто по этому рецепту получиться всегда.

Итак, рецепт очень прост:

100 гр размягченного сливочного масла или маргарина для выпечки;

2 яйца;

250 мл молока (можно 50\50 — вода\молоко);

600 гр муки (может чуть больше);

50 гр сахара;

8 гр быстродействующих дрожжей;

пол чайной ложки соли.

Замешиваем тесто и даем подняться несколько раз, после чего уже приступаем к приготовлению.

Это для не совсем сладкого теста, которое подойдет для пирожков, пирогов и даже пиццы. А вот если вы хотите сделать сладкие булочки добавьте уже 100 гр сахара и 2 пакетика ванилина, получаться сдобные ванильные булочки.

Если же вы хотите сделать тесто пряным уменьшаем количество сахара до двух столовых ложек, увеличиваем количество соли до 1 чайной ложки и добавляем куркуму и сладкую паприку по щепотке или две на вкус. И вуаля можем печь из него хоть пиццу, хоть пироги с несладкой начинкой.

А ещё можно сделать черные булочки для бургеров. Для этого в тесто добавляем 20 измельченных таблеток активированного угля и та-дам у вас уже черное тесто.

В общем варианты есть. Готовим легко и непринужденно и включаем фантазию для оформления вашей вкусной выпечки. Приятно вам!!!