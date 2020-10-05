На территории строящегося детского сада на 140 мест по улице Героев Шипки в пос. ГЭС стартовали работы по благоустройству территории. Подрядная организация уже провела вертикальную планировку и приступила к формированию щебеночной подушки под дальнейшее асфальтирование проездов. Также уже установлены бордюры, подготовлено основание под малые архитектурные формы, идет укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках.

По данным городской администрации, работы по возведению самого здания уже подходят к завершению. Выполнены общестроительные работы и монтаж внутренних инженерных сетей, завершается внутренняя и внешняя отделка, устанавливается оборудование теплового узла, вентиляции и лифтового оборудования для нужд пищеблока.

Дошкольное учреждение в поселке ГЭС возводится в рамках приоритетного регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Оно рассчитано на семь разновозрастных групп, две из них — ясельные. На первом и втором этажах детского сада разместятся спальни, игровые комнаты, спортивный зал, столовая, медицинский центр, пищеблок и административно-технические помещения. На прилегающей территории будут оборудованы спортивная и игровые площадки с беседками. В рамках озеленения рабочие высадят саженцы туи, акации, клена, березы, сирени и других декоративных пород деревьев и кустарников, а также засеют газон.