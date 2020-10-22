Студенты педагогического ВУЗа заменят учителей, которые находятся в группе риска или заболели. Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом была сформирована волонтерская бригада из числа студентов вуза. Молодые специалисты готовы выйти в школы на замену преподавателей.

По информации комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, предварительно молодые профессионалы проходят собеседование. Взаимодействие с волонтерами будет выстраиваться по запросам школ. В соответствии с учебным расписанием школы составляется график, в онлайн режиме действующие педагоги — наставники — помогают контролировать учебный процесс, выстраивать план занятий, разработать темы занятий, в случае необходимости — скорректировать подачу материала.

Совместная работа «Волонтеров Просвещения» и образовательных организаций, направленная на поддержку педагогов, началась в период дистанционного обучения: старшекурсники ВГСПУ помогали учителям старшего возраста осваивать цифровую образовательную среду, организовывали досуг дошкольников, взаимодействовали с родителями.