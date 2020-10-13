Билайн запустил «Связь Z» – новый продукт для поколения Z. Оператор первым запустил конструктор бессрочных пакетов: пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми (их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся).

«Мы живем в обществе потребления, многие совершают «покупки ради покупок», а со временем приобретают все больше лишнего и ненужного. Билайн говорит ненужному нет – пользователи нового продукта «Связи Z» покупают только то, что им нужно, и столько, сколько нужно. И расходуют всё до последней минуты и мегабайта», — прокомментировал вице-президент, директор по продукту Билайн Максим Свердлов.

Пользователь «Связи Z» может подобрать для себя подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете – 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров могут подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям — пакет из 100 SMS.

Выбрать можно любое количество пакетов услуг: один, несколько или все сразу в зависимости от необходимости и потребности. Или же не покупать, если они не нужны. Оплата за любой пакет происходит при его подключении.

Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах без ограничений, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, которые стали еще удобнее: их можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда.

Можно выбрать одну из 4 платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика: безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам, безлимитный доступ к YouTube, полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами, а также безлимитные звонки на номера Билайн.

Опции также можно выбрать с учетом потребностей – одну, несколько, все сразу – и сочетать их с пакетами услуг, чтобы собрать свою «Связь Z».