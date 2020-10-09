В регионе вновь вводятся ограничения по коронавирусу. По распоряжению оперативного штаба с 10 октября жителям региона необходимо будет в обязательном порядке соблюдать масочно-перчаточный режим в общественном транспорте и магазинах. Таким образом власти хотят замедлить распространение вируса.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на информацию оперативного штаба, в регионе вводятся следующие ограничения:

— с 10 октября вводится обязательное использование перчаток и масок всем без исключения гражданам при поездках на общественном транспорте и посещении объектов розничной торговли;

— с 10 октября устанавливается обязанность торговых точек и автоперевозчиков обеспечивать соблюдение посетителями перчаточно-масочного режима — на них возлагается административная ответственность не допускать присутствия граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты;

— с 13 октября для жителей старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции;

— с 13 октября останавливается продажа льготных пенсионных проездных на ноябрь, с 1 ноября приостанавливается действие льготных пенсионных проездных для лиц старше 65 лет;

— с 13 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от всех работников, а также сотрудников старше 65 лет.

Соответствующая нормативная документация после прохождения всех необходимых процедур будет опубликована на официальных ресурсах 9 октября.