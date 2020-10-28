Билеты со скидкой на поезда в города-герои можно приобрести в период с 27 октября по 2 ноября 2020 года. Билеты по сниженным ценам предлагают пассажирам поездов дальнего следования формирования АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» –дочернее общество ОАО «РЖД»).

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, воспользоваться предложением можно при покупке билетов на поезда №1/2 Волгоград-Москва и №89/90 Волгоград-Санкт-Петербург, отправляющиеся с 1 по 30 ноября 2020 года включительно.

Более подробная информация о действующих акциях доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Период проведения акции и количество мест ограничено. Скидка/специальный тариф применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО «ФПК».

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Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам неукоснительно соблюдать масочный режим в поездах. Если вы собрались в дорогу в поезде дальнего следования, используйте средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. Их вы можете также приобрести в вагоне у поездной бригады. Берегите себя и окружающих!