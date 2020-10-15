В ближайшую субботу добровольцев приглашают принять участие в посадке саженцев дубов и кленов на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Количество мест ограничено, поэтому участников просят предварительно пройти регистрацию по ссылке.

По данным РИАЦ со ссылкой на организаторов, из-за ограничительных мер, действующих в регионе, акция пройдет в особом формате. К участию не допускаются люди старше 65 лет, а также добровольцы с симптомами ОРВИ, повышенной температурой и без средств индивидуальной защиты. Не допустят к посадке саженцев и жителей региона, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также лица, соблюдающие режим самоизоляции до получения результатов на CОVID-19.

Сбор участников намечена на 17 октября в 9:50 на пл. В.И. Ленина. Тех, кто планирует приехать на собственном транспорте, ждут в 10:30 на повороте на х. Лебяжья Поляна автодороги Средняя Ахтуба – Краснослободск. С собой необходимо взять лопату, ведро для полива и хорошее настроение!