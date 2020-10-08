В Волгоградской областной детской художественной галерее начала свою работу выставка детских рисунков «Лес, точно терем расписной…», посвящённая 150 – летию русского писателя Ивана Бунина.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в экспозицию выставки вошли рисунки детей и подростков из коллекции галереи, поступившие в фонд музея в разные годы по итогам Всероссийских и Международных конкурсов детского творчества. На экспозиции представлено 75 работ учащихся художественных школ и школ искусств Волгоградской, Владимирской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Ульяновской областей.

Работы юных художников открывают перед зрителем возможность прогуляться по «бунинскому лесу». Вместе «…вступить в пёстрый терем…» сентября, «…расслышать листика шуршанья…», продрогнуть от холодного «точно лёд» дождя в октябре и проводить осень ноябрьским утром, поразившись «заворожённой тишине» приготовившегося к долгой зиме, леса.

Выставка будет работать до 11 ноября 2020 года.