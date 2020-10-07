Экологическая акция по сбору мусора состоится в ближайшую субботу. Участниками мероприятия могут стать все желающие. Участвовать можно пешком, бегом, на велосипеде, одному, командой или всей семьёй.
Как сообщают организаторы, мероприятия будет проходить 10 октября. За два часа необходимо собрать в лесу как можно больше мусора. Весь мусор будет взвешен и отправлен на переработку, а каждый участник получит диплом супергероя. Победителей в каждой категории, собравших больше всего мусора, будут награждены подарками.
Сбор участников в 12:00 на турбазе «Солнечная», рядом с ериком Верблюд. Мусорные мешки и перчатки всем участникам будут выдаваться перед стартом.
Старт в 13:00
Телефон организаторов: +7(906)404-43-19
Для участия необходимо заполнить эту форму: https://forms.gle/odUUnPaVsiQGhmYj7