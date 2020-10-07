Как сообщают, мероприятия будет проходить 10 октября. За два часа необходимо собрать в лесу как можно больше мусора. Весь мусор будет взвешен и отправлен на переработку, а каждый участник получит диплом супергероя. Победителей в каждой категории, собравших больше всего мусора, будут награждены подарками.