Ко Дню народного единства в Волгограде проведут бесплатную экскурсию «Четыре Великих Александра». Принять участие в экскурсии сможет каждый желающий по предварительной записи.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, экскурсия будет проходить 29 октября в 17:00. Экскурсанты узнают какое влияние оказали на судьбу города Александр Невский и, в дальнейшем, визиты Высочайших особ династии Романовых. Это и Александр II, Александр III, а Александру I, хоть наш город он и не посещал, мы обязаны первым планом застройки города в дальнейшем (указ Александра I от 1820 года).

Также экскурсоводы расскажут о Царицыне – городе-летописи, в которую, вошли почти все крупные события, происходившие в Поволжье — восстание Разина, Булавина, Пугачева; приглашение немецких колонистов и основание колонии; строительство первой железной дороги и развитие промышленности, образование Волжского казачества и многое другое.

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Экскурсия бесплатна, необходима предварительная запись в директ или по телефону: 8 (844) 252-98-93. С собой необходимо иметь перчатки и маску.