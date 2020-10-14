В регионе стартовал исторический онлайн-марафон «Сталинградский котел», организатором которого выступил Государственный архив Волгоградской области, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Указом Президента Российской Федерации 2020-й год объявлен Годом памяти и славы. Государственный архив Волгоградской области в рамках этого события подготовил исторический онлайн-марафон «Сталинградский котел». Марафон также посвящен памятной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Акция продлится до другой памятной даты в истории нашего региона – 2 февраля 2021 года.

Онлайн-марафон проходит индивидуально. В процессе прохождения онлайн-марафона участникам предстоит ответить на десять вопросов. Каждое задание основано на архивных документах, посвященных Сталинградской битве. К завершению марафона участник не только пополнит свои знания об исторических событиях, связанных со Сталинградской битвой, но и получит навык работы с архивной информацией.

Материалом для подготовки заданий послужили документы Государственного архива Волгоградской области: фото, воспоминания, письма, периодическая печать и другие источники. Возрастная категория участников: 12+. Марафон рассчитан на 20–30 минут.

Принять участие в марафоне можно по ссылке: http://gavo.volgograd.ru/main_p/marafon/