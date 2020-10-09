Талантливых исполнителей приглашают к участию во Всероссийском дистанционном конкурсе вокального исполнительства «Вокальные параллели». Прием заявок уже открыт, а ведет его Волгоградский государственный институт искусств и культуры.

По данным комитета культуры Волгоградской области, конкурс проводится по семи номинациям: академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал, военно-патриотическая песня. Участникам предлагается предоставить видеозапись одного произведения в сопровождении музыкальных инструментов, фонограммы или a cappella продолжительностью не более пяти минут.

Члены жюри будут оценивать конкурсантов по следующим критериям: чистота интонации и культура звука, соответствие стилю, музыкальность и выразительность, эмоциональность, соответствие репертуара возрастной категории, трактовка вокального произведения и ансамблевая подготовка.

Заявки установленного образца принимаются до 14 ноября включительно на электронный адрес [email protected]