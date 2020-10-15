Волгоградский государственный институт искусств и культуры приглашает к участию во Всероссийском онлайн-конкурсе «Читаем Чехова», который будет проходить в рамках IV Всероссийского форума театрального искусства, театральной живописи и сценографии «Заметьте!…» с 29 октября по 12 ноября.

По данным комитета культуры Волгоградской области, участникам необходимо на выбор предоставить собственные театральные постановки, сценарии, текстовые размышления на определенные темы с философскими и культурологическими отсылками, публицистические статьи, небольшие сатирические рассказы и многое другое.

Всего в конкурсе 7 номинаций: художественное слово, театральное искусство, сценарий литературной композиции, изобразительное искусство, текстовая работа «Письмо провинциальному другу», публицистическая статья, Чехов-блог. В каждой номинации организована соответствующая группа жюри, состоящая из педагогов ВГИИК, заслуженных артистов и работников культуры РФ, народных художников России, кандидатов искусствоведения, педагогических и филологических наук.

Более подробно с условиями участив в конкурсе можно ознакомиться на сайте ВГИИКа http://вгиик.рф/99-konkursy/1506-chitaem-chekhova