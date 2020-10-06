Волгоградцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе сценариев «Посиделки на Покров», организатором которого выступает Волгоградский государственный институт искусств и культуры. Конкурс, посвященный народным календарным праздникам, стартует с 10 октября и продлится до 30 ноября 2020 года.

По данным организаторов, конкурс проводится впервые и направлен на привлечение внимания нашего общества к проблемам: сохранения народных обрядов и традиций календарных праздников России, передачу от поколения к поколению традиционных для российской культуры ценностей, норм и обычаев; формирования толерантного восприятия и уважения к национальным праздникам народностей, населяющих Россию; формирования духовно-нравственного уровня личности подрастающего поколения.

Всероссийский конкурс сценариев «Посиделки на Покров», посвященный народным календарным праздникам, является общедоступным, поскольку не проводится на коммерческой основе, и принять участие в нем может любой желающий. В состав жюри вошли ведущие педагоги ВГИИК. Заявки на конкурс и сценарные работы принимаются до 15 ноября 2020 года включительно. Итоги конкурса будут подведены 30 ноября 2020 года. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке, там же можно оставить и заявку.