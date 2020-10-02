В регионе продолжается работа по восполнению биоресурсов. Так, с начала текущего года в водоемы было выпущено 1,3 миллиона штук молоди ценных пород рыбы.

По информации облкомсельхоза, только в августе — сентябре 2020 года рыбное богатство региона пополнили 1,138 миллиона сеголетков осетра.

Работы по восполнению биоресурсов проводятся с участием как профильных государственных бюджетных учреждений, так и различных компаний, осуществляющих деятельность на территории Волжского и Донского бассейнов.

В октябре планируется выпуск молоди сазана и стерляди. В том числе будет использоваться рыбопосадочный материал, выращенный на местном предприятии — Цимлянском рыборазводном заводе.