С 20 октября специалисты приступят к реконструкции наземной части линии скоростного трамвая. Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, на время проведения работ электротранспорт будет работать в измененных границах от конечной станции «Ельшанка» в Советском районе до станции «Стадион «Монолит» в Краснооктябрьском.

Для обеспечения бесперебойной работы линии легкого метро, без отстоя транспорта на конечных станциях, МУП «Метроэлектротранс» дополнительно организовал работу подменных бригад. В течение дня будут работать 14 единиц подвижного состава с единым интервалом движения порядка 6-7 минут.

Кроме того, для удобства горожан на троллейбусный маршрут №12 «Спартановка – Детский центр», следующий по Первой продольной магистрали, выйдет дополнительный подвижной состав. Работа троллейбусного направления в утренний и вечерний часы пик, как и маршрута скоростного трамвая, организована с интервалом движения порядка 6-7 минут. К оплате в троллейбусах данного направления будут приниматься и трамвайные проездные вида «Трамвай, СТ» для всех категорий пассажиров.

Реконструкция наземной части линии скоростного трамвая предусматривает модернизацию контактной сети, а также полную замену рельсошпальной решетки протяженностью 21 км в однопутном исчислении от конечной станции «ВГТЗ» до ул. им. Землянского.

Работы будут проводиться в несколько этапов. На первом этапе будут проведены работы на участке от станции «ВГТЗ» до станции «Стадион «Монолит». Сроки окончания первого этапа работ будут зависеть от погодных условий и ограничений, накладываемых противоэпидемиологическими мероприятиями. Плановая дата – первый квартал 2021 года.