Очередное локальное очистное сооружение (ЛОС) начали возводить в Тракторозаводском районе ВолгоградаН. На данный момент рядом с ул. им Грамши подрядная организация готовит строительную площадку под установку очистного сооружения, завозит материалы и спецтехнику. Работы проводятся в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги», вошедшего в нацпроект «Экология».

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По данным городской администрации, сейчас на площадке ведутся работы по берегоукреплению, а также строительства и формированием песчаного основания, необходимого для последующего устройства инженерных сетей. На одном из следующих этапов будет оборудован железобетонный фундамент для монтажа главного модуля системы водоочистки. После установки ЛОС и подключения к нему необходимых коммуникаций рабочие для защиты всей системы соорудят насыпь, которую сверху укрепят бетонными плитами. Также предусмотрены организация подъездных путей для транспорта, осуществляющего техническое обслуживание очистной системы, и благоустройство территории. Производительность очистной системы, устанавливаемой в районе улицы им. Грамши, составляет 100 литров в секунду. Сюда будут поступать ливневые стоки с улиц нескольких микрорайонов.

Попадающие в ЛОС ливневые сточные воды пройдут трехступенчатую систему очистки. Сначала в пескоотделителе под воздействием силы тяжести взвешенные вещества осядут на дно и будут периодически откачиваться через колодцы обслуживания. Затем жидкость пройдет через гофрированные пластины, притягивающие частицы масла и отталкивающие воду. На последнем этапе стоки пропустят через специальные очищающие сорбенты. И уже очищенная до нормативных показателей вода будет поступать в Волгу.