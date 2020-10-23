В субботу, 24 октября, специалисты ресурсоснабжающей организации проведут работы по устранению технологического нарушения на тепловой сети диаметром 800 мм.

Магистральный теплопровод был проложен по ул. Землячки еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района. За почти полувековой срок эксплуатации труба пришла в изношенное состояние и давно нуждалась в полной реконструкции. Поскольку плановая замена тепломагистрали в свое время проведена не была, «Концессии теплоснабжения» разработали план поэтапной реконструкции, позволяющий проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили 222 метра ветхой теплотрассы в рамках инвестпрограммы и еще 120 метров по программе ремонтов.

В пятницу 23 октября зафиксировано технологическое нарушение на старом участке трубопровода, расположенном в 40 метрах от уже обновленных коммуникаций. Этот участок стоял в планах на замену в следующем году. Поскольку в предстоящую субботу в Волгограде прогнозируется теплая погода с температурой атмосферного воздуха, достигающей 18 градусов Цельсия, принято решение вместо локального устранения течи произвести полную замену фрагмента протяженностью 15 погонных метров. Это позволит избежать новых технологических нарушений в предстоящем сезоне на данном изношенном фрагменте трубопровода.

На время проведения работ с 6.00 24 октября будет приостановлена подача тепла и горячего водоснабжения ряду потребителей микрорайона Семь ветров. Для сокращения масштаба приостановки ресурса «Концессии теплоснабжения» переключат ряд улиц на магистральный теплопровод, проходящий в районе улицы Качинцев.

Работы планируется закончить не позднее утра 25 октября. «Концессии теплоснабжения» приносят извинения за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежное теплоснабжение на долгие годы вперед.