Обновление здания МБУ СШ №1 продолжается. В рамках проводимых работ школа получить новое оборудование, первая партия которого уже была завезена. В школу уже завезли оборудование для занятий спортивной гимнастикой. Комплект необходимых спортивных снарядов и инвентаря предоставила спортшколе в Ворошиловском районе Федерация спортивной гимнастики России.

По данным городской администрации, в перечне поступающего снаряжения — специальный настил для вольных упражнений на пружинах, 25-метровая акробатическая дорожка на пружинах, рама с комплектом колец, различные брусья, батут, тренажеры, стенки, а также гимнастические мостики и другое оборудование. Получить эту поддержку муниципалитет смог благодаря проводимым работам по обновлению здания спортивной школы.

Установка нового оборудования начнется уже на этой неделе с большого гимнастического зала, где завершены все ремонтные работы. Здесь смонтируют два комплекта снарядов (брусья, перекладины, кони), а также настил для вольных упражнений площадью почти 200 квадратных метров и пружинную акробатическую дорожку длинной 25 метров.

В других помещения спортшколы ремонт еще продолжается: так, ведутся работы в спортивном зале с прыжковой ямой, обновление системы вентиляции и теплового узла. Уже завершено порядка 70% всех работ, обозначенных в муниципальном контракте. Средства на ремонт спортшколы выделены из областного бюджета.

Напомним, спортивная школа №1, расположенная на ул. Пугачевской, 8а, была построена в 1975 году и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание. Ранее муниципалитет провел инженерно-геологические изыскания земельного участка, где расположена спортшкола, а также инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций здания. Обследования не выявили критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению объекта, однако показали, что здание нуждается в проведении комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий.