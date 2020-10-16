Работы по возведению детского сада в Советском районе завершены уже на 90%. Детский сад возводится в микрорайоне «Долина» Советского района Волгограда по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

По информации облстроя, практически завершена кровля и фасад здания: готовность уже 99%. На 80% выполнена внутренняя отделка помещений: продолжаются сантехнические и отделочные работы, ведется установка радиаторов. На 70% готово благоустройство прилегающей территории.

Напомним, согласно проекту, в дошкольном учреждении разместят 14 групп общеразвивающей направленности. На первом этаже оборудуют три ясельные группы, медицинский блок, пищеблок, зал для музыкальных занятий. На втором этаже разместятся пять групп, в том числе и для кратковременного пребывания, а также зал для физкультурных занятий. На третьем этаже, помимо помещений для пребывания старших групп, оборудуют студию для театральной деятельности. Всего единовременно детский сад смогут посещать 245 дошкольников.