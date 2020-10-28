На время проведения ремонтных работ в Советском районе вводятся ограничения для движения транспорта по улице Маршала Воронова. Ограничительные меры будут действовать почти месяц.

Как сообщает РИАЦ, движение транспорта будет ограничено с 8:00 28 октября по 00:00 22 ноября 2020 года. На весь период работ на участке ул. Маршала Воронова от ул. Маршала Василевского до остановки общественного транспорта «Кардиологический центр» для информирования водителей будут выставлены соответствующие дорожные знаки. Объезд возможен по ул. Маршала Василевского, Петровского, пр. Университетскому.

Необходимость в полном восстановлении грунтового основания проявилась после снятия на данном участке старого асфальта. Отфрезеровав дорожное полотно в рамках плановых работ, специалисты муниципального предприятия обнаружили искаженный профиль дороги вплоть до фрагментов с полным разрушением основания. Для установления причин такого состояния специалисты муниципального предприятия совместно с экспертами волгоградского филиала РосдорНИИ провели обследование, в ходе которого было обнаружено избыточное увлажнение грунта. По итогам комплексной проверки принято решение о полной замене щебеночно-песчаного основания дороги, а также удалении слоя переувлажненного грунта.