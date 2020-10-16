Благоустройство территории возле «Гасителя» продолжается. Подрядная организация уже приступила к установке уличных тренажеров на новой воркаут-площадке в сквере. Всего здесь будет смонтировано порядка 20 тренажеров, с помощью которых все желающие смогут в удобное для себя время заниматься спортом на свежем воздухе. Благоустройство проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным городской администрации, после установки тренажеров на всей территории площадки для воркаута будет уложено травмобезопасное покрытие. Также в сквере ведутся работы по монтажу систем видеонаблюдения и освещения.

Ранее рабочие подрядной организации уже установили в сквере порядка 200 метров бордюрного камня и замостили дорожки. В зеленой зоне будет уложен рулонный газон и высажено около 20 деревьев и кустарников, в основном вечнозеленые хвойные растения — ели, сосны и можжевельник. Общая площадь благоустройства составит порядка 2000 квадратных метров. К реализации проекта подрядная организации приступила после того, как здесь были завершены работы по строительству ливневых очистных сооружений.