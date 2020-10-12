Образовательные учреждения региона получат еще 46 школьных автобусов различной вместимости. Автобусы будут направлены в регион по распоряжению Правительства РФ.

Как сообщают в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, из 46 новых школьных автобусов два предназначены для перевозки 25-31 пассажиров, 33 автобуса рассчитаны на 21-24 человек, семь единиц техники могут подвозить 13-20 школьников и четыре – по 10-12 человек.

Напомним, Волгоградская область максимально использует возможности национальных, федеральных и партийных проектов. Так, школьный автопарк обновлен уже на 71% — за последние четыре года его пополнила 361 машина. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами в соответствии с техническим регламентом. Ежедневно школьные автобусы развозят почти 11 тысяч ребят из 710 населенных пунктов в 398 общеобразовательных организаций по 657 маршрутам общей протяженностью свыше 7,3 тысячи километров. Обновление школьного автопарка — часть системной работы по модернизации всех ступеней образования в регионе.