Билайн и «Газпром межрегионгаз» запустили проект, благодаря которому жители Волгоградской области смогут быстро и удобно оплатить счета за газ в собственных салонах связи Билайн.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно назвать сотруднику офиса номер лицевого счета и сумму платежа. Он проведет оплату и выдаст пользователю чек о совершенной операции. Информация о зачислении средств поступит в единую систему данных ООО «Газпром межрегионгаз».

Сеть салонов сотовой связи Билайн, состоящая из нескольких тысяч офисов по всей России, позволяет ежедневно обслуживать абонентов во многих, даже совсем небольших населенных пунктах. В будущем Билайн планирует предоставить абонентам возможность оплачивать газ через приложение «Мой Билайн».

«Сегодня салоны связи — не просто место, которое обслуживает клиентов по своему прямому направлению – продаже телекоммуникационных услуг, — считает директор по работе с ключевыми клиентами Билайн Бизнес Герман Бородов. — Это универсальная точка, где можно приобрести мобильные устройства и сопутствующие аксессуары, а также решить различные бытовые вопросы. Например – оплатить счета за коммунальные услуги, в том числе за газ. Сделать оплату удобной для всех категорий граждан, особенно для пожилых людей, – необходимо».