Регион принимает участие в эко-марафоне «Переработка», осенний этап которого уже стартовал. До 15 ноября этого года любая организация, учреждение, учебное заведение, предприятие или житель региона смогут сдать в переработку макулатуру. Для этого необходимо всего лишь оставить заявку на сайтах Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com. Первые сто килограммов уже вывезены компанией-переработчиком на специализированную площадку.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, регион уже второй год подряд становится участником эко-марафона, целью которого является возрождение традиций сбора макулатуры, стимулирование населения к раздельному сбору отходов и повышение экологической ответственности населения за состояние окружающей среды. По подсчетам специалистов, одна семья выбрасывает в мусорное ведро два взрослых дерева за год, в итоге тонны полезного вторсырья гниет на полигонах и свалках.

Девиз марафона – «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Проект рассчитан, прежде всего, на предприятия и учреждения. Для участия в нем необходимо собрать 300 и более килограммов макулатуры и зарегистрироваться на сайте Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com. Отход вывозит компания-переработчик согласно расписанию акции.

Акция проходит 2 раза в год в виде соревнований между муниципальными районами. Для победителей предусмотрены призы. Лучшими по итогам весеннего марафона в нашем регионе стали Алексеевский, Ленинский и Даниловский районы — они награждены денежными сертификатами на общую сумму 68 тысяч рублей. Всего в ходе проведенной в марте акции на территории Волгоградской области было собрано более 47 тонн макулатуры.

Как и какую бумагу необходимо подготовить к сдаче можно узнать на сайте эко-марафона или по телефону +7 (988) 037-88-91.