Теперь в регионе имеется свой виртуальный музей общества слепых, его презентовала Волгоградская региональная организация Всероссийского общества слепых. Открытие виртуального музея осуществлено в ходе реализации гранта по созданию «Музея Волгоградской РО ВОС и Виртуального музея ЮФО ВОС», поддержанного Фондом Президентских грантов в 2020 году.

Методист Волгоградской библиотеки для слепых, научный руководитель проекта Ирина Рябец организовала создание и размещение ролика-открытия нового виртуального музея, доступного по ссылке.

Созданный новый мультимедийный ресурс Всероссийского общества слепых позволяет познакомиться с деятельность ВОС дистанционно, отразить историю одной из наиболее мощных общественных организаций России в год её 95-летия, расширить информационное поле, представленное в сети Интернет, донести до самого широкого круга пользователей сведения о достижениях членов ВОС в различных областях – от политики, науки и образования до сферы культуры, искусства и спорта.

Работа по реализации гранта продолжается. В ближайшее время в его рамках запланированы мероприятия с Волгоградской областной библиотекой для слепых и Волгоградским областным краеведческим музеем.