Начиная с 28 октября жителям региона разрешено посещать леса и природные парки. Особый противопожарный режим, установленный на территории Волгоградской области 13 апреля 2020 года, был снят.

Как сообщает РИАЦ, соответствующее постановление в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности было подписано губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Теперь сняты запреты на посещение лесов и природных парков, разведение костров, сжигание сухостоя, листвы, веток и камыша. Но комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области и ГУ МЧС России по региону напоминает, что по-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара следует вызвать пожарную охрану по телефонам «101» или «112».