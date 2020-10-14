По всему региону ведутся работы по обновлению светотехнического оборудования и строительство новых линий электропередачи. На данный момент работы были завершены в 109 селах региона и 24 населенных пунктах. Всего в этом году в регионе обновят 298 объектов на территории 33 муниципальных образований.

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, работы по модернизации уличного освещения в сельской местности стартовали в начале сентября. В них задействованы ООО «Светосервис-Волгоград», АО «Волгоградоблэлектро», а также АО «Завод Метеор». В частности, специалисты «Волгоградоблэлектро» уже выполнили более 50% от запланированного объема.

В настоящее время подрядные организации трудятся в селах Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Камышинского, Киквидзенского, Котельниковского, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Новоаннинского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского и Урюпинского районов, Михайловского городского округа. В Чернышковском районе работы полностью завершены. Подготовлены объекты и в других районах — собраны необходимые данные и техническая информация о существующих сетях, определена возможность применения нового светотехнического оборудования, разработана проектная документация. Все работы завершат до конца декабря.