Школьникам региона не планируют вводить всеобщее дистанционное обучение. Подобный вопрос не рассматривается, так же как и вопрос о продления каникул в школах. Об этом заявила председатель регионального комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина.

По данным РИАЦ, сейчас лишь в 13 муниципальных образованиях региона были приняты карантинные меры, там закрыты отдельные классы в некоторых школах. Решение о переходе на дистанционное обучение будет приниматься точечно совместно с Роспотребнадзором в зависимости о того, как будет складываться ситуация по каждой школе, району или городскому округу. Не идет речь и о досрочном уходе на каникулы.

Как пояснила Лариса Савина: «На сегодняшний день порядка 100 школ города Волгограда, обучающихся по триместровой системе, ушли на каникулы по плану. Остальные школы тоже в плановом режиме должны уйти на каникулы в конце октября. Пока на сегодняшний день всеобщие досрочные каникулы не рассматриваются. Такой необходимости нет. Если потребуется, решения будут приниматься точечно».