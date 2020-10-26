На несколько дней в расписание некоторых поездов внесут коррективы. Так, 28 и 29 октября расписание пригородных поездов на участке Волгоград–Суровикино будет изменено.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, в связи с проведением ремонтно-путевых работ в Волгоградском регионе ПривЖД с 28 по 29 октября из расписания будут выведены следующие пригородные поезда:

— № 6621 Волгоград-1 – Суровикино отправлением со ст. Волгоград-1 28 октября в 20:07;

— № 6622 Суровикино – Волгоград-1 отправлением со ст. Суровикино 29 октября в 4:40.

Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.