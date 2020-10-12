На оперативном совещании губернатор Волгоградской области сообщил об увеличении контроля за соблюдением дополнительных профилактических ограничительных мер, а также увеличение коечного фонда, организации работы амбулаторно-поликлинического звена и начале вакцинации от коронавируса.

На сегодняшний день весь медперсонал лечебных заведений Волгоградской области трудится в режиме круглосуточных предельных нагрузок. Службы неотложной помощи поликлиник уже переведены на трехсменный режим — к работе привлечены студенты старших курсов Волгоградского медуниверситета и областного медицинского колледжа. Жителей региона просят обращаться в лечебные заведения строго по необходимости, уважать решения врачей по выбору формы и тактики лечения.

Для снижения рисков и скорости распространения инфекции оперштабом введены дополнительные ограничительные меры.

Как пояснил губернатор: «Это взвешенные, выверенные решения. Мы понимаем, что они имеют временный характер, но сейчас крайне необходимы. Распространение вирусов, как правило, подчинено сезонности. Осень с этой точки зрения — самое опасное время года. Поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических требований носит обязательный характер. Прошу их неукоснительно выполнять. Нам бы очень не хотелось введения крайних мер и возврата к весенним решениям, связанным с жестким ограничением всей хозяйственной деятельности. Наша общая задача сейчас — не допустить взрывного роста заболеваемости. Пройти осенне-зимний период в контролируемом режиме и планово, вместе со всей страной, приступить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции».

С сегодняшнего дня добровольцы Волгоградской области принимают участие в массовых клинических испытаниях созданной в России вакцины от коронавирусной инфекции.

Перед главами муниципальных образований, административными комиссиями различных уровней губернатор поставил задачу активизировать межведомственную работу по пресечению нарушений, в том числе со стороны автоперевозчиков и владельцев торговых точек.

Отдельное внимание глава региона обратил на своевременность, надежность и стабильность обеспечения теплом объектов социальной сферы и жилого фонда.

Оперативный штаб Волгоградской области продолжает работу в круглосуточном режиме, готов реагировать на любые изменения санитарно-эпидемиологической обстановки и, если потребуется, принимать необходимые решения в соответствии с развитием ситуации.