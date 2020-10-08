Сотрудники природных парков при поддержке волонтеров продолжают наводить порядок на берегах водоемов. Мероприятия проводятся в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». Помимо уборки мусора проводится и работа по экологическому просвещению населения.

Так, очередное мероприятие прошло в природном парке «Цимлянские пески». Где специалисты совместно с учащимися Нижнечирской средней школы, членами Суровикинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и школьного лесничества «Зелёный Патруль» очистили от мусора береговую линию Цимлянского водохранилища. На участке вблизи бывшего дома отдыха «Шахтёрский причал» на площади 1,5 км2 экологи и волонтеры собрали более 300 килограммов мусора.

Ещё одна эко-акция проводится в природном парке «Донской», где сделали акцент на работе по воспитанию в подрастающем поколении эколого-ориентированных ценностей. Чтобы дети могли почувствовать себя причастными к большому делу защиты окружающей среды, для учащихся образовательных учреждений Иловлинского района до конца октября будут проходить творческие конкурсы. Школьники присылают в природный парк рисунки и листовки с призывом к сохранению чистоты на берегах водоемов, а также готовят фотоотчеты о своем участии в субботниках.