Во вторник, 13 октября 2020 г., С 08.00ч. до 17.00ч., «Концессии водоснабжения» приостановят подачу холодной воды жителям пос. Солнечный по заявке ООО «БУМ-БАС» для замены запорной арматуры.

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.