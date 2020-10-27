Людей старшего возраста вскоре начнут обеспечивать бесплатными лекарствами для лечения новой коронавирусной инфекцией. Пациенты старше 65 лет с подтвержденным COVID-19 будут получать препараты на дому. Порядка 140 тысяч упаковок лекарственных средств уже распределяются по поликлиникам.

По информации облздрава, на средства регионального бюджета закуплены 12 наименований препаратов, рекомендованных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией согласно последним указаниям Минздрава РФ. Речь идет об антибиотиках, противовирусных средствах, антикоагулянтах и др. Лечебным учреждениям поставлена задача проводить ежедневный мониторинг наличия необходимого количества препаратов и своевременно информировать о необходимости пополнения запаса.

Напомним, решение о бесплатном лекарственном обеспечении заболевших коронавирусом жителей старше 65 лет принял губернатор на заседании оперативного штаба. Одновременно с началом работы по этому направлению реализуется решение об экспресс-диагностике на дому, что позволит обеспечить раннюю постановку диагноза и начать своевременное лечение. Такие тест-системы также распределяются по медорганизациям. В оперативной бесконтактной доставке препаратов будут задействованы как социальные работники, так и волонтеры.