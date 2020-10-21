В парке Гагарина завершаются работы по его реконструкции. Подрядная организация уже приступила к монтажу малых игровых форм для детской площадки и тренажеров для занятий воркаутом. Это завершающий этап работ по комплексному благоустройству, проводимых в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным городской администрации, в парке уже обновлено покрытие на главной аллее, подготовлены места для игры в мини-футбол, баскетбол и бадминтон, высажены деревья – общая площадь озеленения составила более 7 га, это 63% от всей территории парка. В текущем году все работы по обновлению зеленой зоны будут завершены.

Территория парка Гагарина будет поделена на зоны по возрастным группам. Для маленьких детей — игровая площадка, для подростков и молодежи — специальная зона с воркаут-площадкой, для всех отдыхающих будет установлена современная экологичная садово-парковая мебель — последний штрих в дизайне парка. Качели, урны, лавочки, скамьи и диваны, которые украсят общественную территорию, сделаны из дерева, металла и пластика от проверенных российских производителей.

Детская игровая площадка включает в себя порядка десяти единиц малых архитектурных форм – это качели на металлических стойках «Гнездо», додекаэдры – мини-скалодром, сетка с вращением, игровые комплексы «Луноход», «Паук», спортивный комплекс «Каскад», песочница, канатный переход и многое другое.

В парке Гагарина теперь можно будет проводить тренировки на силу и выносливость на свежем воздухе – для этого здесь устанавливают воркаут-площадку с брусьями, турниками, шведской стенкой и тренажерами – всего в количестве девяти единиц. Все желающие могут в любое время прийти и развить гибкость тела и укрепить основные группы мышц.

Завершаются в парке и работы по озеленению – агрономы уже высадили на аллее от ул. Генерала Гуртьева до ул. Таращанцев свыше 40 двухметровых туй сорта «смарагд» и около 30 деревьев благородных парод. Высота деревьев варьируется от 2 до 3 метров. Все растения были доставлены из питомников Волгоградской области, они адаптированы к местным климатическим условиям. Для ухода за растениями строители проложили более 4 тысяч метров поливочного водопровода. Специалисты дополнили зеленую зону парка живой изгородью из кустов кизильника протяженностью 150 метров. Всего же в соответствии с дендропланом здесь появится порядка 4,5 тысячи растений.