Волгоградцы смогут присоединиться к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая будет проходить в начале ноября. В рамках акции желающие смогут проверить свои знания о народах, проживающих на территории России. Как сообщает комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, в этом году мероприятие проводится пятый год подряд, но в этот раз в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой пройдет в онлайн-формате.

Участниками акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы в полночь (по мск) 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

— 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

— 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

За четыре года в мероприятии приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран. В Волгоградской области акцию поддержали более 4 тысяч участников.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В Волгоградской области организатором является комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.