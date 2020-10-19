В музее-панораме «Сталинградская битва» ведут подготовку к открытию новой выставке «Крылья Родины», открытие которой состоится 20 октября при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, проект посвящен 110-летней годовщине основания одного из старейших военных авиационных учебных заведений нашей страны — Качинского Краснознамённого высшего военного авиационного училища лётчиков. Создатели проекта ставили себе целью раскрыть этапы исторического пути этого славного учебного заведения с момента его основания до расформирования; его отличительные особенности, успехи и трудности; роль училища в истории Российской империи, СССР и Российской Федерации. Одновременно через призму истории училища выставка стремится осветить важные периоды истории отечественной авиации: её становление, участие в первой мировой и гражданской войнах, развитие в 1920 — 1930-х гг., участие в военных конфликтах довоенного периода, в Великой Отечественной войне, развитие в послевоенный период, её роль в освоении космоса, развитие в 1970 — 1990-х гг. Обе темы раскрываются через персоналии личностей российских и советских авиаторов, военных лётчиков, военачальников, государственных деятелей и космонавтов, чьи биографии и деятельность так или иначе связаны с историей Качинского училища.

В экспозиции представлены фотографии, документы, предметы обмундирования, личные вещи, оружие летчиков-выпускников «Качи», специальные инструменты и приборы, модели боевой техники, аппараты связи, подарки, литература из фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва» и бывшего Музея авиации Качинского КВВАУЛ.

Работа выставки продлится до 7 февраля 2021 года.