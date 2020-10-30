Волгоградцев приглашают на новую экскурсионную «Витамин искусства», которую представляет Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова.

Как сообщают в пресс-службе музея, новая экскурсионная авторская программа была запущена в связи с тем, что в основном здании музея Машкова на пр. Ленина, 21 и в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37 открылись новые выставки — «Анри Матисс. Взгляд», «Передвижники. XXI век. Санкт-Петербург» и «В поисках «стиля эпохи». К 120-летию Алексея Федоровича Пахомова», а ранее действующая — «Banksy и уличное искусство» — продолжила свою работу до 22 ноября. Ее проводят кураторы выставок музея Машкова, которые познакомят Вас с жизнью и творчеством художников, а также особенностями их стиля.

Новая экскурсионная программа «Витамин искусства» предусматривает оплату входного билета на выставку, но сама экскурсия проводится в подарок! Торопитесь, запись на экскурсии уже началась и в связи со сложившейся эпидситуацией число участников строго ограничено — не более 5 человек.

Участие в экскурсионной программе исключительно по записи:

— на выставки, находящие на пр. Ленина, 21 по тел.: 38-59-15

— на выставки, экспонируемые в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37 по тел.: 23-81-76.

31 октября (суббота) в 15.00- экскурсия по выставке «Banksy и уличное искусство» (Чуйкова, 37)

1 ноября (воскресенье) в 15.00 и 17.00- экскурсия по выставке «Анри Матисс. Взгляд» (Чуйкова, 37)

4 ноября (среда) в 12.00 и 17.00 — экскурсия по выставке «Анри Матисс. Взгляд» (Чуйкова, 37)

4 ноября (среда) в 12.00 и 15.00- экскурсия по новым музейным экспозициям (пр. Ленина,21)

8 ноября (воскресенье) в 15.00 и 17.00- экскурсия по выставке «Анри Матисс. Взгляд» (Чуйкова, 37)

Напоминаем, Вы покупаете билет на экспозицию и получаете экскурсию в подарок.

Не забывайте защитные маски и перчатки.