Сотрудники Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова готовят к открытию новую выставку из Санкт – Петербурга «Передвижники. ХХI век».

По данным пресс-службы музея, экспозиция Товарищества передвижных художественных выставок знакомит волгоградского зрителя с современным петербургским творческим объединением. В состав экспозиции вошло более восьмидесяти произведений живописи, скульптуры, графики. Это уже вторая по счету выставка Товарищества в нашем городе, в 2007 году произведения новых передвижников экспонировались в Волгограде. С тех пор было создано много новых работ, которые вошли в сегодняшний проект.

Представленные работы выполнены известными петербургскими, белорусскими, московскими, самарскими, белгородскими, хабаровскими и другими авторами. В числе участников – крупный мастер городского пейзажа из Волгограда Михаил Чалов. Зрители смогут оценить и традиционную живопись русского реализма Василия Братанюка, представившего работы на темы балета, Татьяны Лушниковой, Наталии Вишняковой. Ощутить прелесть новых исканий в произведениях Юрия Белозерского и Константина Троицкого. Не оставят равнодушными произведения Кирилла Аланнэ. Исторический жанр представлен работами известного мастера Александра Саплина.

Художественное объединение «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век (Санкт-Петербург)» создано в 2005 году с целью возрождения и развития лучших традиций русского искусства. От лучших образцов старого к новому, от проверенной школы к эксперименту – вот направленность движения Товарищества. Общество ведет огромную выставочную работу, знакомящую с современным реалистическим искусством.

Как считают организаторы, новое объединение — это опыт воплощения большой художественной идеи.

Выставка будет проходить с 16 октября по 14 декабря 2020 года в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова (пр-кт им. В.И. Ленина, д.21).