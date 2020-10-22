Сотрудники лесничеств совместно с волонтерами проводят работы по заготовке семян деревьев для будущего лесовосстановления. Сбор семян ведется в рамках региональной акции «Сохраним лес». В общей сложности до начала зимы сотрудники лесничеств планируют собрать более 12 тонн желудей.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, заготовка посадочного материала в эти дни проходит в Среднеахтубинском, Ленинском, Жирновском, Урюпинском, Котовском, Новоаннинском и Алексеевском районах. Под чутким руководством экспертов добровольцы отбирают здоровые, не поражённые вредителями и болезнями плоды.

Отметим, Волгоградская область формирует запас семян для дальнейшего лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших от пожаров насаждений. За прошедшие три года в рамках различных экологических акций и плановых мероприятий только на территории Волго-Ахтубинской поймы было высажено свыше 38 тысяч саженцев дуба.