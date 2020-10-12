Начиная с 12 октября отопление должно поступать уже всем жителям города. По решению властей, в целях профилактики роста числа простудных заболеваний, в этом году отопительный сезон начался раньше обычного срока, не дожидаясь, когда среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия.

По данным городской администрации, с 5 числа, по заявкам руководителей в ряде социальных учреждений стартовала подтопка.

В настоящее время в работу запущены все 126 котельных и 322 центральных тепловых пунктов. В том случае, если, несмотря на старт отопительного сезона, батареи в квартире останутся холодными, жителям следует обращаться в свою управляющую компанию, отвечающую за качественную подачу тепла в многоквартирном доме. По заявке жильцов обслуживающая организация должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления. В том случае, если управляющей компанией будет обращение проигнорировано, то жителям необходимо обратиться в городскую жилищную инспекцию или в администрацию своего района.