С сегодняшнего дня в Волгограде начали подтапливать социальные учреждения. Отопление поступает уже в 17 медицинских стационаров и 48 общеобразовательных заведений, чьё руководство обратилось в мэрию с соответствующей просьбой.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, с 5 октября отопление начало подаваться в 39 детских садов Красноармейского, Кировского, Советского и Центрального районов, а также в 9 школ и ряд роддомов и поликлиник города. Приём заявок от учреждений на подтопку продолжается.

Отметим, в Волгограде к предстоящей зиме уже подготовлены все 190 медицинских заведений и 507 общеобразовательных школ и детских садов. В дома большинства горожан тепло поступит 12 октября, когда официально стартует отопительный сезон.