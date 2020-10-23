У волгоградцев есть возможность ознакомиться с ценными изданиями на английском, немецком и французском языках, которые хранятся в Секторе редких и ценных изданий главной библиотеки региона. Такую возможность предоставляет Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького в рамках виртуальной выставки «Европейская книга».

По данным пресс-службы библиотеки, иноязычные издания, составляющие коллекцию Европейской книги достаточно разнообразны – это художественная литература, биографическая, энциклопедическая, историческая, научная, литература по искусству. Временные рамки печати – конец XVIII – начало XX века. Место печати – крупнейшие европейские города – Лондон, Париж, Лейпциг.

Среди книг встречаются как роскошно оформленные фолианты с золотым тиснением и обилием цветных литографий – таковы, как правило, образцы художественных произведений, так и скромные тома ин-кварто (т. е. в четвертую часть листа), лишенные всяческих украшений и представляющие собой тип «дешевой книги» – книжной продукции, наводнившую Европу в XIX веке.

В виртуальной выставке «Европейская книга» представлены наиболее ценные издания на английском, немецком и французском языках, которые хранятся в Секторе редких и ценных изданий, одно из них это – книга «Спорт и игры на ловкость» (1904). Автор издания Генри Д’Аллемань работал библиотекарем в Национальной библиотеке Франции. Является автором множества книг по истории игр, в том числе карточных. Настоящее издание посвящено описанию детских игр, беговых, игр на ловкость (таких как стрельба из лука, арбалета), игр с мячом, гимнастике. Большое количество высоко художественных иллюстраций делают книгу интересной даже для тех, кто не владеет французским языком.

Ознакомиться с выставкой можно по ссылке.