У волгоградцев появится ещё один виртуальный концертный зал, который уже готов к открытию в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького. Современное пространство, созданное в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура», станет четвертым в регионе.

По данным комитета культуры Волгоградской области, после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий в концертном зале запланировано проведение шести симфонических концертов — в записи или в прямой трансляции из Московской филармонии. В 2021 году будет проведено еще 27 филармонических концертов — жители региона смогут насладиться шедеврами мировой музыки в исполнении академического большого хора «Мастера хорового пения», Национального филармонического оркестра России, Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова и других крупных российских музыкальных коллективов.

Новый современный концертный зал, рассчитанный на 84 места, также станет площадкой для проведения ретро-киновечеров с демонстрацией черно-белых киношедевров советского и зарубежного кинематографа, выступлений местных коллективов.

Напомним, первый виртуальный концертный зал в рамках регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» открылся весной 2019 года в Волгоградской областной филармонии. Осенью прошлого года открылись еще два: в театре «Царицынская опера» и в филиале Волгоградского государственного института искусств и культуры в Камышине.